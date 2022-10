Halloween, la festa più lunga d'Italia? A Cinecittà World. Party, quanti vip

Halloween a a Cinecittà World: tanti ospiti vip per il viaggio dal Manikomio all’Inferno nel Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma

Una festa di Halloween lunga un mese - fino al 1° novembre - per esorcizzare la paura: è così che Cinecittà World offre ai visitatori di tutte le età un tocco di spensieratezza in un autunno pieno di incertezze.

In occasione dell’Opening Party “da Paura”, per inaugurare la stagione da brivido del Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo si sono fatti coraggio per provare le 13 nuove attrazioni horror targate Cinecittà World.

"Halloween è ormai diventato la festa simbolo in cui divertirsi, sentirsi liberi di osare e sfidare le proprie paure” spiega l’amministratore delegato Stefano Cigarini, che anticipa: “Il nostro è l’Halloween più lungo d’Italia, avremo tantissime guest stars per le tre grandi Halloween Nights 29, 30 e 31 ottobre”.

La favola prende vita all’apertura dei cancelli nella Main Street vestita a festa dove, dopo l’Halloween Show, Anna Falchi, Annalisa Minetti, Roberta Giarrusso, Janet De Nardis, Daniela Martani, Metis Di Meo e Sofia Bruscoli si divertono a scattarsi dei selfie tra covoni di fieno, ragnatele e zucche stregate. Qui dove zombie, vampiri, streghe e fantasmi danno il benvenuto a adulti e bambini, Marina La Rosa, Savino Zaba, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo e i loro bambini giocano a ‘Dolcetto o Scherzetto?’ con Oggy Oggy, il gattino blu della famosa serie TV.



Fanny Cadeo

Mentre Giulia Bevilacqua, Manuela Arcuri e i loro bambini iniziano il viaggio avventuroso tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale dal Truccabimbi Mostruoso del Baby Halloween, gli ospiti vivono le atmosfere spettrali lasciandosi trasportare dalla spaventosa Zombie Walk fino al palco del Teatro1 dove i protagonisti dei più famosi film horror della storia sono in scena con il musical Gangs of Halloween. C’è anche chi si perde nel Bosco Stregato alla ricerca dei personaggi nascosti delle fiabe e chi ride a crepapelle con il live show Trucchi Da Paura sugli effetti speciali del cinema horror provati in prima persona da Antonella Elia (accompagnata da Pietro Delle Piane), diventata a sorpresa l’inaspettata protagonista dello spettacolo.

Per i più temerari l’itinerario continua con l’Horror Halloween. I peggiori incubi prendono forma dalle pareti di Clownstrofobia, il circo dove tutto può succedere, nella Horror House gli ospiti camminano tra i set dei film dell’orrore da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Paura allo stato puro per chi ha il coraggio di scendere al Manikomio - aperto il 29, 30 e 31 – dove a farla da padrone è l’inatteso: cosa accadrà una volta che le porte si sono chiuse? Ma “Lasciate ogni speranza voi che entrate!” perché la prossima destinazione è Inferno, la montagna russa al buio che conduce gli ospiti più impavidi, verso l’oscurità del più temuto girone dantesco.

Toni piccanti nel sottomarino U-571 Erotika infestato da sexy vampiri e marinarette, per lasciarsi sedurre da questi particolari “corpi” militari: attrazione tra le più apprezzate dagli adulti.

Il gran finale della festa più paurosa dell'anno si celebrerà con 3 notti da paura il 29. 30 e 31 ottobre dalle 11 fino al mattino: con spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set e i concerti, il 31.10, di Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza, artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama ed altre guest star che saranno annunciate a breve.

Pronti per un ottobre da paura?