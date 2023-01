Il duca di Sussex Harry spara a zero su William e Carlo: "Non hanno voluto far pace"

Mancano pochi giorni all’uscita di "Spare. Il Minore", l’atteso libro di Harry, duca di Sussex, dove racconta e spara a zero sui rapporti tesi con suo fratello William e il padre, Re CarloIII. Mentre, sull’emittente britannica Itv e americana Cbs, domenica 8 gennaio andranno in onda due interviste, rilasciate dal principe Harry rispettivamente a Tom Bradby e a Anderson Cooper per promuovere il libro.

Che cosa racconta il principe Harry nel libro "Spare. Il Minore"

Tom Brabdy, nel 2019, raccolse il lungo sfogo all'alba della Megxit dei duchi di Sussex, mentre erano in viaggio in Africa. A distanza di una manciata di anni, come si vede in una clip, il giornalista documenta il lungo sfogo del principe Harry: "Non doveva andare così", che punta il dito contro i Windsor unici colpevoli della faida in corso, poiché non avrebbero mai avuto "alcun desiderio di riconciliarsi” né con lui né con Meghan Markle.

Il principe Harry continua: "Voglio una famiglia, non un’istituzione. Vorrei indietro mio padre, vorrei indietro mio fratello". L'atteggiamento del duca è ambiguo, secondo i tabloid britannici che hanno preso in considerazione alcuni frame dell'intervista, poichè subito doposostiene che i suoi parenti "si sentono come se fosse meglio far passare, in qualche modo, [me e Meghan] come i cattivi", visto che "ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie".





Mentre al programma "60 Minutes", condotto da Anderson Cooper, Harry non si fa scrupolo a sparare a zero sui valori della royal family: "Il motto della famiglia è ‘mai lamentarsi, mai dare spiegazioni, ma è solo un motto. Loro parlano con un corrispondente e a quel corrispondente verranno letteralmente passate informazioni [per] scrivere la storia e alla fine [dell’articolo] dirà di aver contattato Buckingham Palace per un commento. Ma l’intera storia arriva proprio da Buckingham Palace".

Il principe Harry sostiene di essere vittima di un complotto ordito dalla royal family

Tanto che il principe Harry arriva a parlare di qualcosa, che somiglierebbe a un complotto ordito ai suoi danni: "Quando per sei anni ti viene detto 'non possiamo rilasciare dichiarazioni per proteggerti', ma lo si fa per altri membri della royal family, a quel punto il silenzio diventa un tradimento". Infine il duca di Sussex sottolinea anche che per lui e sua moglie sarebbe impossibile tornare a corte e riprendere gli incarichi abbandonati nel gennaio 2020.