Hunziker, la nonna di Aurora ospite social: "É importante il vibratore"

La mamma di Michelle Hunziker, nonna Ineke dispensa, accanto alla nipote Aurora, consigli d'amore in un video Instagram. Nonna (quasi 80enne) e nipote ventenne insieme che parlano d'amore, e il post è subito virale.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, già da tempo dispensa sul social consigli pepati ai suoi follower, in una vera e propria 'rubrichetta', come la definisce nonna Ineke, mamma della showgirl svizzera. Finito il pranzo di famiglia, Aurora ha pensato bene di ospitare sul suo profilo la pimpante signora: "Mi sembrava lecito coinvolgerla, perché chi può aiutarvi più di lei, che ha 70 anni di esperienza in amore?". E la nonna: "Ho fatto l'amore per la prima volta a 19 anni. Una volta ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa. Oggi non mi frega più nessuno".

"Oggi allora cos'è importante?" le chiede Aurora. "Il vibratore" risponde nonna Ineke. Conclude: “Ragazzi e ragazze in amore godete più che potete. Perché se è vero che arriva ed è bellissimo, poi, purtroppo, finisce”.