Il brand BMW conquista la moda. La nuova collezione di occhiali

BW0046-P: Montatura all’avanguardia in alluminio con dettaglio iconico sulle aste ispirato alle prese d’aria delle auto BMW

Leader mondiale dell’industria automobilistica e motociclistica, BMW trasferisce nelle nuove collezioni eyewear lo spirito pioneristico e l’eccellenza che ne garantiscono da sempre il successo e la fedeltà di chi ama il brand.

La collezione di occhiali - scrive il sito online Crisalidepress.it traduce il fascino del marchio in soluzioni tecniche innovative con un’estetica moderna: sagome dai profili ricercati, inserti in metallo e spoiler laterali, sono i nuovi elementi che impreziosiscono le montature da sole, che su alcuni modelli offrono lenti HI-CONTRAST, perfette per la guida grazie a una protezione dall’abbagliamento e alla nitidezza con cui consentono di leggere gli schermi LCD all’interno dell’abitacolo.

Il modello è dotato di naselli in gomma per una migliore vestibilità e di lenti bio a contrasto ad alta definizione.