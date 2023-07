Salario minimo, rinvio a settembre ma è un bluff: arma di Pd-5S per le Europee

Quella di Pd e M5S è una strategia - visti i sondaggi favorevoli - per giocare la carta del salario minimo nella campagna elettorale delle elezioni europee

Tutto rinviato a settembre. Sul salario minimo sta andando in scena una sorta di balletto tra maggioranza e opposizione, tra aperture (caute), mani tese e diffidenze. Il Centrodestra non ha alcuna intenzione di accelerare e il rinvio a dopo la pausa estiva è sicuro. Ovviamente tra le proteste delle opposizioni, Pd e M5S in testa. La richiesta di sospendere l'esame del provvedimento che la maggioranza presenterà giovedì in aula alla Camera dovrebbe indicare, apprende l'AGI da fonti parlamentari, la data del 25 settembre. Il voto dovrebbe tenersi la prossima settimana.



E dopo? Che cosa accadrà in autunno? Fonti di governo ai massimi livelli confindano ad Affaritaliani.it che "non ci sono possibilità di trovare un'intesa". Capitolo chiuso.



Anzi, dalla maggioranza spiegano che quella di Pd e M5S è una strategia - visti i sondaggi favorevoli - per giocare la carta del salario minimo nella campagna elettorale delle elezioni europee. "E' ovvio che non vogliono nessuna intesa, useranno l'arma del salario minimo contro il governo in primavera e in campagna elettorale. L'accordo non conviene alle opposizioni", spiega un big della maggioranza di Centrodestra. Tutto e il contrario di tutto, insomma.