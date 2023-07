'L'Italia dei si'. Progetti e grandi opere'. Così Salvini rinnova la Lega

Concretezza e pragmatismo parole d'ordine della nuova Lega

Matteo Salvini lancia di fatto la campagna elettorale per le elezioni europee del 2024. E lo fa con un evento il cui titolo già dice tutto: "L'Italia dei sì. Progetti e grandi opere". Il leader leghista e vicepremier ha parlato a tutto campo, partendo ovviamente dai suoi dossier di titolare del dicastero dei Trasporti e delle Inffrastrutture, ma toccando anche altri temi che il Pnrr e il ritorno al nucleare.



L'idea che sta dietro è quella di una Lega pragmatica, concreta, del fare. Da qui la scelta di chiamare l'evento 'L'Italia dei sì', in contrapposizione ai veti di 5 Stelle e Pd ma anche per smarcarsi in qualche modo da Fratelli d'Italia. Pur confermando lealtà al governo e alla premier Giorgia Meloni. Il progetto è quello di andare oltre l'idea di un partito che da federalista-secessionista, all'epoca di Umberto Bossi, si è poi trasformato in sovvranista. Basta etiichette di destra. Ecco perché Salvini ha puntato molto sul nuovo codice degli appalti, ad esempio, proprio per sbloccare le opere e far ripartire il Paese.



Un cambiamento radicale, importante, che non si fa dall'oggi al domani ma che inizia con questo evento. Una sorta di metaforfosi per far diventare il Carroccio nel partito delle opere, dei lavoro, dell'Italia che riparte e che, appunto, dice sì. Una scommessa non facile da vincere ma importante. I sondaggi, come quello di Alessandra Ghisleri, danno la Lega sopra il 10% e l'obiettivo è proprio quello di recuperare consensi alle Europee del 2024 con la concretezza e il pragmatismo.



'L'Italia dei si'. Progetti e grandi opere'. IL VIDEO DELL'EVENTO