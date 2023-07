Poste Italiane, utile netto in forte crescita a 1,1 miliardo

Poste Italiane: forte crescita dell'utile netto, in aumento del 22% anno su anno a €601 milioni nel secondo trimestre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato i risultati finanziari per il primo semestre del 2023. Si registra una forte crescita dell'utile netto, in aumento del 22% anno su anno a €601 milioni nel secondo trimestre del 2023 (+16% anno su anno a €1,1 miliardi nel primo semestre del 2023), che trae vantaggio dal modello di business diversificato.

Si conferma il solido risultato operativo nel secondo trimestre del 2023, in crescita del 9,9% su base annua a €799 milioni (+10,6% anno su anno a € 1,6 miliardi nel primo semestre del 2023), con un contributo positivo da corrispondenza, pacchi e distribuzione, servizi finanziari e pagamenti e mobile. Continua inoltre la crescita dei volumi dei servizi assicurativi, con una performance capace di battere un contesto di mercato sfidante.

Solida performance finanziaria nel secondo trimestre del 2023, con risultati raggiunti in anticipo rispetto alla guidance, e razionalizzazione dei costi confermata, che contribuisce ad attenuare le pressioni inflazionistiche. Si registra la rilevante crescita dei ricavi dell'8,5% a € 3,0 miliardi nel secondo trimestre del 2023, a dimostrazione della resilienza in diverse condizioni di mercato

I ricavi da servizi finanziari si attestano in crescita del 5% nel trimestre, con un margine di interesse in aumento sostenuto da maggiori depositi retail. La raccolta netta del secondo trimestre del 2023 costante nel comparto assicurativo vita, tasso di riscatto che si conferma contenuto. I premi lordi sono in crescita in tutte le linee di prodotto, l’acquisizione di net insurance contribuisce alla crescita del business della protezione. I ricavi da pagamenti e mobile in aumento del 49% nel trimestre, grazie a un significativo trend di crescita su tutte le linee di business e al sensibile apporto derivante dal consolidamento di lis.

Nel dettaglio, i ricavi del periodo risultano pari a €3,0 miliardi, in crescita dell'8,5% su base annua, rispetto a €2,8 miliardi del secondo trimestre del 2022 (+8,3% su base annua, pari a € 6,1 miliardi nel primo semestre del 2023): i ricavi da corrispondenza, pacchi e distribuzione del secondo trimestre del 2023 sono aumentati in misura considerevole del 10,9%, su base annua, a €1,0 miliardo (pari a € 1,9 miliardi nel primo semestre del 2023, in crescita del 5,0% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2022), grazie all'evoluzione positiva dei volumi del comparto b2c e alle azioni di repricing della corrispondenza che compensano il calo dei volumi.