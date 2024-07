Il cinema all’aperto di AriAnteo alla Fabbrica del Vapore sede della prima personale in Italia di Shepard Fairey (OBEY)

È scritto nelle stelle: il legame tra arte e cinema è qualcosa di imprescindibile. La stagione estiva dei milanesi sarà illuminata AriAnteo, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre porta alla Fabbrica del Vapore una programmazione speciale ispirata ad alcuni temi cari ad Obey come la musica, l’impegno civile e la pace.

L’artista statunitense da maggio è protagonista della sua prima personale in Italia proprio negli spazi di Via Procaccini. Dopo il debutto il 18 luglio con Bob Marley. One love di Reinaldo Marcus Green, il biopic sul celebre cantautore giamaicano che ne racconta i successi e l’impegno politico, si continua il 4 agosto con Civil war di Alex Garland, pellicola che fa riflettere sul degrado della democrazia. Infine, il 19 settembre si chiude con il film L’odio di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel del 1995, premiato per la miglior regia al Festival di Cannes: girato in bianco e nero, prende spunto da una storia vera, l’uccisione di un ragazzo della periferia parigina da parte della Polizia. I film sono preceduti da un’introduzione dei curatori della mostra OBEY: The Art of Shepard Fairey e dalla possibilità di partecipare a una visita guidata esclusiva a cura di Milanoguida.

Ma le iniziative legate alla mostra non finiscono qui: sarà infatti possibile partecipare a incontri gratuiti per approfondire la conoscenza delle tematiche care a Obey come l’arte e la sua relazione con l’Intelligenza Artificiale. Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite e acquistare il biglietto di ingresso alla mostra per la fascia oraria 18-19 direttamente in biglietteria il giorno stesso dell'evento. Non ci sono costi aggiuntivi per la partecipazione al talk. Gli incontri si tengono con un minimo di 10 partecipanti.

Gli eventi dell’estate

- Presentando alla cassa della mostra "OBEY: The Art of Shepard Fairey" il biglietto del cinema Arianteo, si avrà diritto a un biglietto scontato, 10€ invece di 14€.

- Inoltre, il martedì, mercoledì e la domenica Vapore 1928, bar della Fabbrica del Vapore, propone la formula speciale "Mostra + Aperitivo" al prezzo di 20€, che include: 10€ biglietto mostra + 10€ aperitivo (si applicano costi di prevendita di 2,50€ in caso di acquisto online).