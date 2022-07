Ilary Blasi trasloca a Milano e Totti vive con Noemi, il gossip

Il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti continua, lei potrebbe trasferirsi a Milano, mentre lui già convive con Noemi Bocchi

La conduttrice Ilary Blasi è rientrata dalla Tanzania e sta proseguendo le sue vacanze a Sabaudia, nella villa di famiglia affacciata sulla spiaggia, dove per 20 anni ha trascorso le vacanze con Francesco Totti. Soprattutto voci dicono che al rientro, l'ex letterina si trasferirà a Milano.

Ilary Blasi è incomapgnia dei sui figli, si mostra serena e con look audaci. Posta scatti mozzafiato in costume, impegnata sulla sabbia con la piccola Isabel e serena durante l'aperitivo. Mentre, sembrerebbe che Francesco Totti ha lasciato la casa e sia andato a vivere con Noemi Bocchi. C’è chi dice che i due siano partiti per una vacanza romantica, chi li vuole ancora in città.

L'ex capitano della Roma mantiene il riserbo social e non si sbilancia, anche se indiscrezioni lo vorrebbero già insieme alla donna che gli ha fatto perdere la testa. L'ex calciatore sarebbe andato a vivere con la bionda pariolina che tanto somiglia a Ilary. Ma il Capitano ora dovrà trascorrere le vacanze con i figli e con loro non ci sarà la sua nuova fiamma. Il patto è chiaro: Noemi Bocchi non andrà in ferie con Cristian, Chanel e Isabel.