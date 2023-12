Imprenditore pulisce la Lamborghini con cartelle esattoriali da 50 mln. VIDEO

Imprenditore "fuma" cartelle esattoriali da 50 milioni di euro, e ci pulisce la Lamborghini. VIDEO

L'imprenditore Marco Melega ha postato un foto e un video sui social in cui si riprende mentre finge di fumare alcune cartelle esattoriale che gli sono arrivate, per un ammontare totale di un 50 milioni di euro. Altre le usa per pulire la sua Lamborghini e altre ancora le accomuna alla carta igienica. Il gesto è stato criticato, tanto che poi Melega ha deciso di scusarsi.

