Isola, Francesca Lodo in lacrime: "Vallettopoli? Mi hanno voltato le spalle"

Francesca Lodo scoppia in lacrime: "Durante Vallettopoli sono rimasta sola, tutti mi hanno girato le spalle"

L'ex letterina, dopo quindici anni dallo scandalo di Vallettopoli, torna a ricordare con sorpresa gli attimi di quella terribile vicenda. Francesca Lodo, durante le nomination della nona puntata dell'Isola dei Famosi 2021, riceve infatti un biglietto di "perdono" da parte della mamma. Ilary Blasi, curiosa di sapere il motivo, invita Francesca a spiegare il contenuto del messaggio. Ed è in quel momento che la giovane showgirl scoppia in un pianto improvviso. "Durante Valettopoli sono uscite delle cose che mia madre non mi ha perdonato. Io avevo detto determinate cose sulla mia vita ed ero passato per come non ero. Sono rimasta sola, tutte le persone mi hanno girato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con un valore: poter finalmente dimostrare quello che sono realmente e non quello che la gente ha pensato che fossi. Mia madre la amo alla follia, è la persona più importante della mia vita".