Iv, vendetta di Boschi su Gruber. Anche Lilli beccata a baciarsi al parco

Elena Boschi-Lilli Gruber 1-1. Se fosse una partita di calcio la deputata di Italia Viva avrebbe messo a segno il gol del pareggio. La conduttrice di "Otto e mezzo" su La 7, infatti, nel corso di un'intervista durante la sua trasmissione, si era soffermata a lungo sulle foto pubblicate dai settimanali che la ritraevano al parco, senza mascherina in pieno lockdown, in dolci effusioni con il suo fidanzato Giulio Berruti. Gruber parlava di gesto sbagliato e di necessità di dare il buon esempio in quanto personaggio pubblico. Boschi replicava: "Ci siamo abbassati la mascherina solo un attimo, siamo congiunti". Ma questa volta a finire nel mirino dei paparazzi è stata proprio l'accusatrice, la giornalista de La 7 è stata fotografata più o meno nelle stesse modalità della Boschi.

Era in un parco, seduta su una panchina e si è abbassata la mascherina per baciare sulle labbra il marito Jacques Charmelot. La vicenda ha scatenato la reazione dei social, con la Gruber accusata di doppia morale. Immediato il soccorso di Raffaella Paita di Italia Viva. "Lilli Gruber è stata fotografata in pubblico a baciare il marito con la mascherina abbassata, proprio lei che aveva stigmatizzato in diretta Maria Elena Boschi per la stessa cosa. Volersi bene tra congiunti è normale, ecco perché oggi la sua polemica stona ancora di più e sa di ridicolo".

Quando Maria Elena Boschi rispose alle critiche della Gruber per i selfie senza mascherina