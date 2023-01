Jack Nicholson malato, paura per la salute del divo di Shining e Batman

Jack Nicholson malato, i conoscenti: "Possibile demenza senile, morirà da solo"

Jack Nicholson non esce di casa, da ormai un anno e mezzo, e gli amici ora temono per la sua salute, soprattutto mentale. "Morirà da solo", hanno confidato alcuni insider al portale RadarOnline. Da oltre 365 giorni a questa parte l'85enne protagonista di film del calibro di "Shining", "Batman" e "Qualcosa è cambiato", non si fa vedere pubblico e gli amici temono una possibile demenza senile. L'ultimo avvistamento della star risale all'ottobre 2021 quando ha accompagnato il figlio 30enne Ray, nato dalla relazione con l'ex compagna Rebecca Broussard, a una partita di basket.

Jack Nicholson malato, tutte le ipotesi

Una fonte interpellata da RadarOnline e rilanciata dal sito online Virgilio Notizie ha riferito che Jack Nicholson avrebbe problemi di salute. Alla testata scandalistica ha dichiarato che “il suo cervello è andato“. L’ipotesi è che sia affetto da una malattia neurodegenerativa, come la malattia di Alzheimer, o da demenza senile. Jack Nicholson, ricorda il portale online Virgilio, si è ritirato dalle scene nel 2010, anno del suo ultimo film Come lo sai, commedia romantica con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Nel 2013 aveva smesso ufficialmente di accettare copioni, proprio per “problemi di memoria“, perché “non ricordava più le proprie battute”, come riporta lo stesso RadarOnline.