Jennifer Lopez, Marry me: trailer del film, love story con vestiti da favola

Jennifer Lopez si sposa al cinema, mentre dietro le quinte la sua love story con Ben Affleck va alla grande e scende in campo con Michelle Obama contro l'astensionismo

Jennifer Lopez e Owen Wilson si sposano, ma solo al cinema. Esce il 10 febbraio Marry me, il nuovo film Universal in cui la pop star interpreta una cantante di successo (praticamente sé stessa) con un fidanzato di successo (Maluma) con cui forma un duo artistico di successo.

Per suggellare questa unione, la coppia decide di sposarsi, ma, a un passo dal sì, Jennifer (che nel film si chiama Kat Valdez) scopre di esser stata tradita. Ma se una persona che credeva di conoscere bene nasconde un tale segreto, perché allora non sposare un completo sconosciuto? Ecco perché si fidanza con Charlie Gilbert (Owen Wilson), un comune insegnante di matematica divorziato. Riuscirà la coppia a funzionare?



Maluma

Marry me è insomma una commedia romantica che riflette sulla compatibilità degli opposti, una sorta di Notting Hill in epoca social. La competizione col classico della coppia Julia Roberts-Hugh Grant è altissima, e infatti il rischio di rimanere delusi è concreto. Di certo la data di uscita è funzionale ai festeggiamenti di San Valentino al cinema, visto che il film sarà nelle sale dal 14 febbraio. Qui sotto potete intanto godervi il trailer, in cui compaiono alcuni dei vestiti che Jennifer indossa nel film, bellissimi e firmatissimi. Dall'abito da sposa principessa di Zuhair Murad Couture, al lussuosissimo bianco Giambattista Valli Haute Couture.

L'uscita di Marry me era inizialmente fissata per il 12 febbraio 2021, ma è stata rinviata a causa della pandemia e il film verrà quindi distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 14 febbraio, San Valentino, appunto.

Jennifer Lopez-Ben Affleck: "Una bella storia d'amore"

Anche fuori dal set l'amore per JLo va alla grande. Intervistata dal settimanale People proprio in occasione dell'uscita del suo ultimo film, Marry Me, l'attrice e cantante, 52 anni, ha detto di non essersi mai sentita meglio. "Siamo tutti in un bel momento davvero". E riguardo alla sua relazione con Ben Affleck: "Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di essere con lui, è una bella storia d'amore e abbiamo avuto una seconda opportunità".

I due erano sul punto di andare all'altare nel 2004 ma poi fecero dietrofront. La scintilla si è riaccesa la scorsa primavera. La Lopez ha riflettuto anche sul clamore allora intorno alla loro storia e questa volta intende fare le cose diversamente. "Siamo cresciuti ora - continua - abbiamo più esperienza... abbiamo figli ora e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo quindi protettivi perché è davvero un bel periodo per tutti noi".

Ha detto anche di essere orgogliosa di Affleck e dell'uomo che è diventato. People ha dedicato alla Lopez la copertina del prossimo numero anche in occasione di San Valentino, non a caso il titolo è, "Jennifer Lopez innamorata".





JLo con Michelle Obama per una campagna sul voto contro l'astensionismo

Intanto Jennifer Lopez, con altri artisti come Becky G, Tom Hanks o Selena Gomez, è scesa in campo al fianco di Michelle Obama per sostenere When We All Vote, l'organizzazione lanciata dall'ex First Lady nel 2018 per aumentare la partecipazione alle elezioni, da sempre un suo cavallo di battaglia. Obiettivo è riunire individui, istituzioni, marchi e organizzazioni per registrare nuovi elettori in tutto il paese.

"La lotta per il nostro diritto di voto non è mai stata così importante", ha twittato la pop star latinoamericana "Ecco perché mi unisco a Michelle Obama come co-presidente di When we all vote. Insieme cambieremo la cultura intorno al voto, aumenteremo la partecipazione degli elettori, colmeremo il divario razziale e di età e combatteremo la repressione degli elettori".





