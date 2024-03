Kate Middleton molto 'turbata'. Intanto impazza hashtag 'Katespiracy'

Kate Middleton molto 'turbata per le polemiche sulla foto ritoccata

Travolta dalle polemiche per aver pubblicato una foto ritoccata di sè e dei suoi figli, la principessa Catherine, ancora rintanata a Windsor, pare sia molto turbata. Al britannico 'Mirror' un'amica ha raccontato che Kate è "sconvolta dal clamore causato da quella che doveva essere una foto di famiglia evidentemente innocente". Del resto, l'incidente riguardo 'quella foto è probabilmente lo scivolone più clamoroso in fatto di pubbliche relazione degli ultimi anni. A Buckingham Palace probabilmente nessuno conosce Aristotele, che insegnava come la natura aborrisca il vuoto: nel vuoto di notizie sulla salute della principessa del Galles, le teorie cospirative per settimane si sono sprecate.

Kate Middleton, sui social spopola l'hastag #Katespiracy

Dopo il trend topic 'Wherès Kate', sulla piattaforma di social network X ha spopolato l'hashtag 'Katespiracy' con le varie tesi per spiegarne l'assenza. Nel fiorire delle idee più bizzarre (si è tagliata la frangia e aspetta che ricresca.... Si è sottoposta a un intervento di lifting... è fuggita a vivere in un camper), il palazzo avrà pensato che doveva intervenire e mettere a tacere i rumour una volta per tutte. Ma l'operazione messa in piedi ha avuto l'effetto contrario e ora addirittura ci si interroga sulla fiducia che può ancora ispirare la futura regina (lei che comunque è molto amata dai sudditi, seconda in popolarità solo a William) in un momento in cui l'intera famiglia reale vive ore buie.





Erano giorni che i giornalisti chiedevano a Kensington Palace se sarebbe stata diffusa una foto per la festa della mamma. Di solito queste immagini vengono date ai media con un giorno di anticipo, sotto embargo. Stavolta la conferma che ci sarebbe stata un'immagine è arrivata solo 30 minuti prima che fosse pubblicata sugli account dei social media del principe e della principessa del Galles, alle 9 di domenica mattina. Kate appariva energica e sorridente, i figli festanti: l'istantanea era stata scattata -così è stato riferito- dal principe William la settimana prima all'Adelaide Cottage, la residenza della famiglia a Windsor dove i figli erano appena rientrati al termine di una giornata a scuola. La reazione di entusiasmo su Internet è stata immediata. Ma il tripudio è durato poco, perché nell'epoca dei social media e dell'alta sofisticazione tecnologica è stato un gioco da ragazzi. Erano troppe le incongruenze e le anomalie: dalle sfocature intorno alle braccia e ai capelli, alla cerniera a metà della giacca della principessa; e poi le foglie insolitamente verdi sugli alberi, le oscure teorie sul perchè il principe Louis incrociasse le dita (e se fosse fisicamente possibile...).

Kate Middleton, la foto cancellata dalle agenzie

Nonostante il clamore, Kensington Palace taceva ma quando è calata la sera, prima la Associated Press, poi a seguire Getty Images, Reuters, Agence France-Press, ovvero le principali agenzie internazionali di fotografia hanno tutte emesso un avviso per cancellare la notizia. Le agenzie hanno una policy che impedisce di pubblicare immagini troppo manipolate. E' stata probabilmente la prima volta che Kensington Palace si è visto rispedire al mittente un'immagine. A tarda sera, i giornali e i tabloid britannici erano piombati nel caos. Ma la mattina, la notizia che le agenzie fotografiche avevano cassato l'immagine era ovunque, persino sulla compassata Bbc.

Il caso della foto ritoccata, Kate Middleton si scusa: "Sono stata io, un mio esperimento di editing"

Pare che sia stato a quel punto che la principessa abbia voluto assumersi la responsabilità pubblicamente; e alle 10:30, 13 ore e mezza dopo la pubblicazione dell'istantanea, la principessa si è fatta avanti per prendersi la colpa con un post su Twitter. E ha azzardato la spiegazione: "Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto sperimento l'editing". Ma adesso ci si chiede se - o in quale misura - le immagini diffuse da Kensington Palace in passato siano state alterate. Ed è inevitabile anche chiedersi se sia stata intaccata la credibilità della stessa principessa, patrona sia della National Portrait Gallery che della Royal Photographic Society, e lei stessa abile fotografa. E l'accaduto induce a domandarsi anche che fiducia si può avere nelle immagini e nell'autenticità dei media in un anno in cui metà del mondo andrà a votare, compresi Regno Unito e Stati Uniti

Kate Middleton fotograta con il principe William

Rimane poi tuttora un mistero lo stato di salute della principessa, tra l'altro ieri fotografata mentre era accanto al principe del Galles sul sedile posteriore di un'auto, mentre la coppia era diretta verso Londra. Due fotografi si erano appostati sulla strada, a pochi passi dalla casa di famiglia dei principi nella tenuta di Windsor e sono riusciti a scattare l'immagine. "Erano circa le 13.50 quando abbiamo visto il convoglio venire verso di noi e siamo riusciti a scattare una foto veloce. Non avevamo idea che Kate fosse in macchina con lui fino a quando non abbiamo guardato l'immagine. È stata pura fortuna", ha raccontato uno dei fotografi al 'Telegraph'. La principessa si stava dirigendo a Londra per un appuntamento privato, ma evidentemente ha deciso di viaggiare con il marito, facendosi seguire dalla propria auto. La foto la ritrae mentre guarda fuori dal finestrino, il volto si intravede appena. Poi lui è andato all'abbazia di Westminster per le celebrazioni del Commonwealth, lei chissà dove.Adesso ovviamente ci si interroga sul perché sia stata modificata la foto e se esista effettivamente una foto originale. Una giornalista del 'Mirror' sostiene che l'immagine di Kate sia pari pari quella che era su una copertina di Vogue. Kensington Palace ha fatto sapere che non pubblicherà la foto originale e probabilmente fa bene: vogliono che l'intera vicenda sia dimenticata rapidamente e, se rilasciano la foto inedita, rilanciano il dibattito. Se poi la foto è tanto diversa, chissà che putiferio.