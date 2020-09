L'extravergine di oliva delle Terre Aurunche ha il proprio Consorzio di tutela

L’olio extravergine delle Terre Aurunche ha il suo Consorzio di tutela. Lo hanno costituito gli imprenditori del territorio Sessano ad Aversa, dove avrà sede, con l'obiettivo prioritario di valorizzare e rilanciare quello che è considerato l’oro verde dei diciotto comuni nel territorio di Sessa Aurunca ; un'area dove crescono diverse cultivar autoctone, tra cui la Sessana. Prima presidente del neonato organismo di tutela è Margherita Ceparano, che ha così dichiarato: "In un momento ancora duro per il mercato dell'olio extravergine di olive, e con innanzi a noi un'annata olivicolo olearia di scarica, abbiamo sentito il bisogno come imprenditori di unirci per meglio tutelare e valorizzare il nostro olio delle Terre Aurunche Dop, perché la risposta intelligente alla massificazione dell'offerta può passare solo da un rilancio sulla qualità ed il forte legame dei prodotti con i territori d'origine”. All’atto della costituzione è stato quindi eletto il consiglio di amministrazione, composto da: Antimo Esposito, Alfredo Russo, Franco Cassetta, Mariano Torretta, Francesco Manna. Ad Antonio Capuano è andata la carica di vicepresidente e segretario del cda.

La creazione del Consorzio si configura come un atto particolarmente significativo per l’economia agricola dell’Alto casertano. La superficie degli oliveti interessati alla Dop è stimata dalla Regione Campaniain circa 6mila ettari, per una produzione annua media di olio pari a circa 18mila quintali.

L’Olio Terre Aurunche Dop L'olio extra vergine di oliva Terre Aurunche, secondo il disciplinare di produzione, richiede l'impiego di olive provenienti per almeno il 70% dalla cultivar “Sessana”. La cultivar è originaria della zona di produzione –le aree agricole intorno alla cittadina di Sessa Aurunca, comune più esteso della zona di produzione- mentre le cultivar minori previste (Corniola, Itrana e Tonacella) sono originarie dei territori confinanti e rappresentano un altrettanto importante patrimonio della biodiversità locale.

L'olio extra vergine di oliva Terre Aurunche al momento dell'immissione al consumo presenta ottime caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche, con acidità inferiore a 0,60% e un buon contenuto in polifenoli; gusto dai toni buoni di amaro e piccantecon sentori di mandorla e carciofo, colore che va dal giallo paglierino al verde più o meno intenso.

Tali caratteristiche, oltre alla particolare composizione varietale della cultivar Sessana, si devono anche alla contemporanea presenza di un clima mite e di un terreno di natura vulcanica, ricco in macroelementi e microelementi essenziali alla produzione di olive e di olio di qualità.

Area di produzione Il territorio che marca la Dop Terre Aurunche è situato nella parte nord della provincia di Caserta, nella zona attorno al vulcano spento del Roccamonfina, nei territori olivetati dei comuni di Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano e Tora e Piccilli.