La Regina Elisabetta impone la quarantena al suo staff: scatta la rivolta

La pandemia non risparmia nemmeno la famigliare reale. Il tanto atteso Natale non sarà così “sereno”. La regina Elisabetta, per dare il buono esempio, opta per festeggiamenti sobri e per nulla sfarzosi. Il The Sun, però, riporta un malumore diffuso tra lo staff di corte.

La Regina Elisabetta impone la quaratena a corte

Quest’anno il Natale sarà festeggiato dalla Regina Elisabetta e dal Principe Filippo nella tenuta di Buckingham Palace, senza sfarsi e con poco personale, anziché nella dimora di Sandringham. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, la Regina avrebbe imposto allo staff del castello di Sandringham di passare le feste lontano dai parenti dalla famiglia, rispettando un periodo di isolamento di quasi un mese. Così da evitare la diffusione del virus a palazzo.

La Regina Elisabetta contestata dal suo staff

La decisione non è andata giù ai fedelissimi della Regina, e le voci riportano di un malcontento tra lo staff reale. Patricia Earl, storica governate di palazzo, si sarebbe trovata di fronte a una difficile situazione da gestire. Così, dopo 32 anni di onorato servizio, la donna ha deciso di lasciare il ruolo autorevole che ha ricoperto per gran parte della sua vita, affermando che la scelta è dettata da differenti ragioni e soprattutto perché è "incapace di gestire una situazione molto spiacevole". Per ora i portavoce di Elisabetta non hanno rilasciato nessuna comunicazione ufficiale sulla vicenda, ma di certo ha compromesso quel poco di serenità presente a palazzo.