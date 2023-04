OnlyFans, Michelle Comi gira un film per adulti ma scopre che lui è minorenne

La star di OnlyFans Michelle Comi gira un video con sorpresa

Ne accadono di tutti i colori su OnlyFans. La modella Michelle Comi su TikTok ha raccontato di un imprevisto che avrebbe potuto causarle guai seri. "Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video (per adulti ndr). Dopo varie selezioni ho scelto e l'ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita, il 2005".

Michelle Comi continua: "Per ovvi motivi il video non può essere distribuito (il ragazzo è minorenne). Anzi, non dovrebbe proprio esistere. E infatti è stato cancellato. È stata colpa mia, avrei dovuto fargli firmare tutto prima, ma essendo la prima volta che lo faccio sono andata un po' sulla fiducia".

La modella divertita ci ride su e afferma: "Sono di nuovo alla ricerca di un partner adesso. Il ragazzo ha fatto il furbo, ma spero che almeno si sia divertito". Come scrive Dagospia, Michelle Comi ha raccontato in un'intervista di ave lavorato all’Istituto per tumori di Milano come impiegata amministrativa, "prendevo 1400 euro al mese - ha dichiarato - avevo solo Instagram, eppure non ero ben vista al lavoro. Ero vittima di mobbing e le mie colleghe mi guardavano malissimo. Mi sono licenziata dall’ospedale e ho aperto Onlyfans. E oggi sono felice".