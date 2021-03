Lady Gaga si allea con Dom Pérignon. Un incontro all'insegna della creatività

Lady Gaga, il nuovo progetto con Dom Perignon

Lady Gaga e Dom Pérignon danno vita a una collaborazione. Dal 6 aprile prenderà l'avvio il nuovo progetto artistico, una campagna pubblicitaria, delle bottiglie in edizione limitata e una scultura disegnata dalla star. Poiché Dom Pérignon sostiene e sposa le cause degli artisti con cui collabora, come si legge su Spot and Web, l'alleanza darà un supporto significativo alla “Born This Way Foundation” della cantante.

Una celebrazione di quanto il superamento dei confini della creazione, la reinvenzione costante e la dedizione appassionata possano elevarci, tanto individualmente quanto collettivamente. L'invito che emergerà dalla collaborazione è l'ingresso nell’universo di due anime creatrici "che arrivano da due mondi diversi, ma tutto sommato non così distanti".