Laura Chiatti è il volto delle nuove fragranze Laura Biagiotti Forever

Forever Gold For Her è una fragranza dedicata all’energia della femminilità contemporanea, raccontata nella nuova campagna pubblicitaria della quale Laura Chiatti è protagonista

Racchiusa in un flacone che riproduce in verticale il simbolo dell'infinito, Forever Gold For Her, appartiene alla famiglia olfattiva white floriental e ha l'avvolgente sensualità di un raggio di sole sulla pelle. Le note di testa si aprono con la piccante freschezza dell'olio di zenzero del Madagascar, esaltata dalla luminosa dolcezza dei germogli di ribes nigrum e dall'opulenza fruttata della prugna. Le note di cuore inglobano l'ipnotico aroma dell'ylang ylang con la potente sensualità di tuberosa e gelsomino. Infine, in quelle di fondo le note legnose del sandalo vengono esaltate dal calor bianco della vaniglia mentre l'insondabile

profondità dell'ambra trasmette il senso dell'infinito.

Ambientata nella meravigliosa Sala degli arazzi affrescata da Tiepolo a Palazzo Clerici a Milano, la scena principale del film vede l’attrice afferrare e spruzzare una nuvola di profumo sul décolleté, riempiendo improvvisamente di luce la sala. La donna si gira e incede maestosa verso chi guarda. Alle sue spalle, grazie ad una grande produzione con effetti speciali in 3D, i lampadari chandelier esplodono facendo cadere gocce di luce. È una scena suggestiva ed evocativa, che simboleggia la potenza 'esplosiva' della femminilità.

Il visual ritrae l’attrice appoggiata alla mensola settecentesca sotto specchio che riflette gli ori del salone degli arazzi di Palazzo Clerici. La donna vestita d'oro emana la stessa luminosità calda degli stucchi in foglia d'oro.