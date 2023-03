Laura Pausini sbotta e lascia i fan senza parole: "Cantano cani e porci"

La cantante di Faenza spiazza tutti in un'intervista. Laura Pausini: "Cantano cani e porci"

Lo scorso 10 marzo, Laura Pausini è tornata con un nuovo singolo, dal titolo "Un buon inizio", adattato e tradotto anche in lingua spagnola con il titolo "Un buen inicio". La cantante di Faenza ha pubblicato il calendario completo del World Tour 2023/2024 e toccherà moltissime città, a partire dal il 12 dicembre da Roma, dopo la 'data zero' di Rimini.

LEGGI ANCHE: Laura Pausini, rivelazioni choc: ecco con quanti ha fatto l'amore

Laura Pausini intervistata da Radio Italia ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, parlando anche di quando tutto è cominciato: "Ho vinto il Festival di Sanremo a 18 anni e per i primi 5 anni sono stata obbligata a viaggiare ovunque con mio padre Io dicevo ‘basta non ne posso più’, invece adesso dico 'grazie a Dio'. Perché lui mi ha insegnato ad essere molto disciplinata. Questo lavoro senza la disciplina non lo fai, puoi anche essere la voce più bella del mondo".