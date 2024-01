Livetrip, i viaggi nel weekend diventano avventure ed esperienze costruite su misura

Presentata da “PRESSO” – distaccamento dello spazio co-working “Impact hub” di Milano, #LIVETRIP, un'innovativa agenzia di viaggi specializzata nell'arte di creare esperienze indimenticabili in un solo week-end.

#LIVETRIP nasce come spin-off di Travel&20 S.r.l., agenzia di viaggi con sede a Medolago (BG) diretta da Barbara Albani e dal figlio Nicolò Bissola, con l'obiettivo di trasformare i weekend in avventure straordinarie fornendo viaggi su misura che vanno oltre il comune, offrendo esperienze autentiche che soddisfano la sete di scoperta di ogni viaggiatore.

Dalla tranquillità delle località costiere alla vivacità delle città culturali italiane ed europee, #LIVETRIP offrirà itinerari eclettici progettati per adattarsi a ogni stile di viaggiatore, così, ogni weekend, potrà diventare un'opportunità di esplorare nuovi orizzonti e creare ricordi indelebili.

Livetrip, la nuova frontiera dei viaggi nel weekend, come nasce l'idea

Da un’idea dell’imprenditore Giacomo Rovelli, giovane trentenne che ha visitato ben 46 paesi nel mondo, arriva nel mercato del business travel questo nuovo stile di viaggio di gruppo, in cui la purpose principale risiederà nel creare una community di viaggiatori con l’intento di far scoprire le destinazioni nel modo più vero e profondo, partendo in piccoli gruppi cosi da incentivare la socializzazione e stringere amicizia con persone da tutta Italia.

“#livetrip nasce fondamentalmente da un dilemma che mi affligge da qualche tempo (tipo, i coltelli in lavastoviglie si mettono di punta o di manico?), - che cosa devo fare per non rovinarmi regolarmente i weekend?” – afferma Giacomo Rovelli, project manager di #livetrip. “Partendo da questa domanda, ho cercato di unire tutto ciò che osservo con spirito critico, senza barriere, senza pregiudizi, con una macchina fotografica e con un quaderno di viaggio, e ho cercato di trasformarlo in realtà. Tutto ciò esalterà il grande scopo del progetto: condividere un viaggio con degli sconosciuti è sempre l'esperienza più folle e meravigliosa che si possa fare”. Anche le collaborazioni che #livetrip ha ottenuto sono di notevole importanza, “voglio ringraziare ComeHome Italia, con Elisabetta Guffrida e Daniele Chierchia, Satispay con Claudia Bertolini, la compagnia di divulgatori scientifici di Melody on Time con Lorenzo Pizzuti ricercatore presso l’Università Bicocca di Milano, lo spazio PRESSO e l’OSTELLO BELLO di Milano” conclude Rovelli.

Livetrip, si parte con viaggi in Trentino e a Barcellona

L’evento di presentazione da “PRESSO”, è stata la giusta occasione per presentare ad un folto pubblico questa nuova frontiera nel mondo del travel e del turismo. Si partirà infatti subito con un week-end viaggio in Trentino del 27 e 28 gennaio e nel viaggio di febbraio, dal 9 all’11, a Barcellona, per visitare uno degli osservatori astronomici più grandi e antichi al mondo.

Livetrip, le future mete di viaggio

Le future mete in programma per il 2024 spaziano tra Italia, Europa e bacino del Mediterraneo. Si andrà in Portogallo per surfare a Nazarè, ad Amsterdam per la fioritura dei tulipani, in Camargue nel sud della Francia per il consueto festival mondiale dei Rom, si percorreranno le strade dei templari nel centro Italia, si gireranno i balcani in 4X4, si percorreranno itinerari insoliti su isole sperdute, ad esempio quella di Man. Insomma, il motto di #livetrip sembra proprio calzare a pennello: Less Monday, More Saturday … #livetrip!!