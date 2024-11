Luca Argentero è geloso di Stefano De Martino: "Mia moglie non può farne a meno"

Luca Argentero è geloso di Stefano De Martino? "Mia moglie non smette di mettere like alle sue foto. Dice che sono scatti artistici"

Luca Argentero è tra gli uomini più desiderati in Italia ma questo non vuol dire che non sia comunque geloso della moglie Cristina Marino, con cui ha partecipato in coppia a Celebrity Hunted. L'attore in particolare sembra sentire la competizione con Stefano De Martino, che continua a macinare numeri record con Affari Tuoi.

Luca Argentero durante il podcat Supernova di Alessandro Cattelan ha lasciato trasparire un certo fastidio parlando dell'ex di Belen Rodriguez, mascherando il tutto con l'ironia. "Questi social stanno creando più problemi che altro, eh?“, afferma Cattelan. Argentero coglie la palla al balzo e risponde: "Mia moglie non smette di mettere like alle foto di Stefano De Martino. Dice che sono scatti artistici, ma io lo so che è un altro il motivo!”. "Lui è bello, questo è un fatto. - continua l'attore - Ma io, alla foto, guardo altro. E a quanto pare non la penso solo io così!".

“Se mai dovessi vedere Stefano in casa mia, allora sarà un problema. - conclude scherzando - Per ora, mi limito a disattivare il Wi-Fi di tanto in tanto!".