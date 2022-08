Lucarelli-Ferilli: "Avete rotto con la Incontrada in copertina"

Vanessa Incontrada è di nuovo al centro della polemica, per la nuova cover di Vanity Fair. Scatenati i commenti di Sabrina Ferilli e Selvaggia Lucarelli

La nuova copertina con Vanessa Incontrata sul numero di Vanity Fair, in edicola da martedì 3 agosto, ha scatenato una vera e propria bufera. Per la terza volta nella storia del settimanale, la copertina ritrae l'attrice e, contestualmente, un elogio alla filosofia body positivity, questa volta in risposta delle fotografie rubate uscite sul settimanale Nuovo qualche mese fa.

Soprattutto Vanity Fair titola la copertina: "Sei Bellissima", sotto il ritratto di Vanessa Incontrada fasciata in uno sgargiante abito rosso, volta a far spallucce alle critiche. Il titolo che non è piaciuto a molti e in particolare alla collega Sabrina Ferilli e alla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Infatti, Sabrina Ferilli dal suo profilo Instagram, puntualizza su Vanessa Incontrada: "Non critico l'attrice. Ma questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile. Probabilmente s'è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo in sta storia che non ha più senso. Dura da secoli. È che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso... E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su, ma basta!".

Mentre Selvaggia Lucarelli sui social scrive: "E sei grassa, no sei magra, 'guardatemi nuda, io vado bene così', no non va bene così. Quella copertina è bodyshaming, no è solo una sua foto in costume, e allora vado in tv e mi mangio una mozzarella così faccio vedere che me ne frego, dai diciamole che è bellissima, ok per la copertina in cui mi dite bellissima, non parliamo più del corpo della Incontrada però mi raccomando parliamo del corpo di Vanessa Incontrada fingendo di parlare d'altro. Posso dire? Questa storia ha rotto il cazz*".

La giornalista non usa mezzi termini e dopo aver pubblicato un collage di tutte le ultime (e ripetitive) copertine di Vanessa Incontrada, sentenzia: "Mettere sempre al centro il proprio corpo è incoraggiare il sistema che ci vuole sempre giudicate per il nostro corpo".