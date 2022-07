Lulù Selassié in perizoma: "Il sogno di ogni fotografo". TUTTE LE FOTO

Lulù Selassiè è stata l'indiscussa regina social in questi giorni. Le foto in perizoma postate dalla vincitrice del Grande Fratello Vip 6 hanno scaldato i suoi fans. "Sono il sogno di ogni fotografo (I’m every photographer’s dream)", ha scritto a corredo del post. E Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca, le ha commentato: «Just chilling with my dawg» (Mi sto soltanto rilassando con il mio amico). «Yoooo amore. I miss u!» (Vai amore, mi manchi!) la replica della principessa. Barù nella casa del Gf Vip era stato al centro di qualche gossip per il suo rapporto con la sorella di Lucrezia, Jessica Selassié. Anche se lui poi ha più volte chiarito: "Una bella amicizia, punto".

Lulù Selassiè, il post social: ecco le foto in perizoma



Lulù Selassiè in bikini: le foto in spiaggia della regina del Grande Fratello Vip