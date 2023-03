Maria De Filippi, volto rigato dal dolore: senza Costanzo sembra invecchiata

Maria De Filippi, uno scatto rubato durante il funerale di Costanzo mostra come il dolore abbia cambiato la presentatrice

Maria De Filippi ha deciso di tornare a lavorare, forse anche per superare il lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, perché "così mi hanno insegnato". Una foto rubata da Ultimo Minuto durante il funerale mostra però quanto il dolore per la perdita subita abbia avuto effetto sulla presentatrice. Maria De Filippi durante il trasporto del feretro si mostra in tutta la sua disperazione, con il volto rigato dalle lacrime che dimostra tutta la sua età.