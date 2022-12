Maria Giovanna Maglie commuove i fan con il suo messaggio di Natale

Torna sui social Maria Giovanna Maglie e commuove i fan con il suo messaggio di Natale

Le condizioni di salute di Maria Giovanna Maglie tengono ancora con il fiato sospeso i fan. Tra interventi e complicazioni la giornalista sta trascorrendo ancora le festività natalizie in ospedale. A raccontare la sua odissea contro la malattia è lei stessa e l'ha fatto via social appena qualcuno ha notato la sia essenza.

Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell'affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023 pic.twitter.com/HC6g2acn5c — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) December 26, 2022

Maria Giovanna Maglie ha spiegato che proprio durante la sua partecipazione al programma "Quarta Repubblica", "si è spenta la luce". La giornalista torna a farsi sentire e in occasione del Natale e sempre dall'ospedale che Maglie aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni di salute. "Basta foto ospedaliere. Dopo tre mesi una mano di trucco e guardiamo al futuro anche se sono ancora in ospedale. Natale non è stato facile ma presto sarà tutto dimenticato. Grazie di cuore dell'affetto che i miei amici mi hanno riservato e auguri per il 2023". Così ha cinguettato Maglie allegando una foto che la ritrae in forma e truccata. Un messaggio di auguri per i fan che speriamo segni la sua completa guarigione e rinascita.