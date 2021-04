Master Finanziamenti e Vivibanca SpA. Puntare sui giovani e la formazione

Simone e Andrea Fragasso sono i creatori di Master Finanziamenti, agenzia di attività finanziaria, ideata nel 2010 e oggi partecipata da Vivibanca SPA, con esperienza pluriennale nel settore delle cessioni del quinto; “Mio fratello ed io siamo i fondatori, abbiamo iniziato l’attività come consulenti finanziari nel 2004 come ultime ruote del carro, con valigetta e appuntamenti porta a porta, poi la nostra passione per l’attività finanziaria e la vendita di prodotti del settore bancario, ci ha portato ad affermarci in 5 anni e ci siamo messi in proprio, attirando l’attenzione di un Istituto Bancario con cui collaboriamo da ben 8 anni e che è entrato nel capitale della nostra società” - dicono Simone e Andrea Fragasso, che hanno le loro sedi a Milano, Bologna, Roma, Frosinone e Salerno - “durante il Lockdown, poi, con la banca sono stati introdotti nuovi strumenti per collocare i prodotti finanziari a distanza”

Andrea Fragasso

L’esperienza del management, la qualità delle relazioni e le competenze del personale hanno reso questa società leader del mercato in Italia; avete creato anche una vera e propria accademia, la Master Academy…

“I candidati sono neofiti molto giovani che vengono da noi formati e preparati” - dice Andrea Fragasso - “ il percorso prevede tematiche generali, vendita, materia finanziaria vera e propria, l’iscrizione dei candidati viene fatta presso Oam, l’organismo che racchiude gli operanti nel settore finanziario, dopo un vero esame, in pratica si tratta di un’opportunità per le giovani generazioni, perché possano, un giorno, aprire agenzie autonomamente”.

Il vostro nuovo progetto in partenza si occupa dell’espansione su tutto il territorio nazionale e va alla ricerca di un numero ristretto di agenti ai quali affidare la gestione di lead profilati tramite un’azienda leader di mercato…

“Tutto viene creato attraverso il nostro CRM (gestionale) customizzato per questo tipo di lavorazione” - continua Simone Fragasso (nella foto in apertura di intervista) - “gli agenti hanno a disposizione un percorso formativo di eccellenza sulle tecniche di vendita e il mandato di Vivibanca spa super performante per la finalizzazione delle operazione di cessioni del quinto e deleghe di pagamento. Tutti questi strumenti, insieme all’esperienza accumulata negli anni, garantiscono una crescita in termini di volumi intermediati e ne è testimone il 2020 con aumenti di fatturato nonostante la pandemia”.

