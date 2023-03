Maternità surrogata, madre a 68 anni: bufera sull'attrice spagnola Ana Obregon

L'attrice Ana Obregon diventa mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata

L'attrice e conduttrice tv spagnola, Ana Obregon, è diventata mamma a 68 anni grazie alla maternità surrogata. Il caso sta scuotendo l'opinione pubblica in Spagna e il commento del governo socialista di Madrid è stato molto duro: "È una forma di violenza contro le donne". Nel 2020 Obregon ha perso un figlio di 27 anni a causa di un tumore.

Il ministro delle Pari opportunità, Irene Montero (Podemos), ha dichiarato: "È una pratica non legale in Spagna, riconosciuta nel nostro Paese come una forma di violenza contro le donne". La bufera è scoppiata dopo che una rivista di gossip iberica, "Hola", ha pubblicato in copertina una foto dell'attrice e conduttrice televisiva mentre lascia un ospedale di Miami con la bambina in braccio. Obregon ha confermato la notizia sul suo account Instagram.

"È arrivata una luce piena d'amore nella mia oscurità. Non sarò mai più sola, vivo di nuovo", ha scritto sul social l'attrice. "Mi è parsa un'immagine dantesca", ha contestato Pilar Alegria, ministro dell'Istruzione e portavoce del Partito socialista del premier, Pedro Sanchez. "Questo si chiama utero in affitto, non gravidanza surrogata".