“Matrimonio in casa al tempo del Covid. I ricevimenti intimi nuova tendenza"

Di Oriana Maerini

Come non rinunciare ad un matrimonio da favola ai tempi del Covid 19? L’attrice e wedding planner Michelle Carpente per far coronare il sogno di migliaia di coppie in tutta Italia ha ideato una formula perfetta: “Matrimonio in casa”. L’idea consiste nel rivedere l'organizzazione delle nozze, con un planning virtuale tramite consulenze in video call. Il wedding, uno dei settori più fiorenti del nostro Paese, è stato uno dei più colpiti dalla dura crisi economica dovuta alla pandemia. Il lockdown e il distanziamento sociale hanno costretto moltissimi futuri sposi a cancellare e/o posticipare a data incerta il giorno delle proprie nozze. Il “Matrimonio in casa”, è pensato non solo per grandi case o ville perchè. un ricevimento per pochi invitati può esser realizzato anche in una piccola dimora. “Ciò che conta” – spiega l’affascinante Michelle “è la pianificazione, una consulenza ad hoc realizzata da una squadra di fornitori esperti che lavorano instancabilmente anche a distanza. Tra questi c'è la bravissima floral designer Flavia Bruni con cui collaboro spesso”.

Per saperne di più Affari Italiani ha incontrato l’attrice e conduttrice che il grande pubblico conosce attraverso i film di Federico Moccia ("Scusa ma ti chiamo amore" ) e come presentatrice televisiva ( con il programma "Cloud" dedicato al cinema in onda su Coming Soon e come volto di Boing tv con il programma "Ben-10 la sfida" )

La pandemia ha frenato la voglia di sposarsi?

No, anzi! Ha solo rallentato la pianificazione. I futuri sposi hanno voglia di convolare a nozze quanto prima.

E’ proprio in un momento di totale precarietà che è giusto e doveroso festeggiare l’unica certezza che si abbiamo: l’amore e il sogno di unirsi alla persona amata.

Quando è nata la passione per il wedding?

Nel 2012, quando ho iniziato ad organizzare il mio in un castello in Inghilterra. Dopo il matrimonio ho però seguito un master con un’accademia inglese di event planning e design e dopo il corso ho iniziato ad organizzare matrimoni come professionista.

Come definisce il Wedding Consultant?

E’ una figura professionale capace di consigliare gli sposi su questioni e dettagli particolari e che non implicano l’intera pianificazione del matrimonio, ma solo di una singola parte come ricerca di fornitori, studio del design, ecc.

L’idea del matrimonio a casa resisterà dopo la pandemia?

Sicuramente! I ricevimenti intimi saranno la nuova tendenza, già esistente nel “Destination wedding” e meno diffusa in Italia per il legame molto stretto con la tradizione ed il sogno del matrimonio in pompa magna ma un matrimonio di lusso è possibile anche tra le mura della propria casa, da sempre location privilegiata oltreoceano. Inoltre questa soluzione vuole essere per tutti, sia per chi desidera e si può permettere un matrimonio di lusso, sia per chi non ha la possibilità in questo momento di forte crisi di affrontare una spesa importante come quella delle proprie nozze ma ha comunque la volontà di volerlo fare.

Essere un’attrice di successo aiuta in questo settore?

No, in realtà non molto. Aiuta per un discorso di credibilità e reputazione, i clienti esteri se fanno delle ricerche sulla mia persona vedono che ho un profilo instagram certificato, delle referenze, degli articoli, alla fine si fidano sin da subito. Però per quanto riguarda il lavoro in se, no. Sono due professioni diverse.

Qual è il matrimonio più bizzarro che ha organizzato?

Un matrimonio in Spagna di una coppia straniera. Hanno organizzato una cerimonia molto intima con un ricevimento sui generis in quanto gli invitati e gli sposi provenivano da due culture diverse, lei inglese e lui americano in un territorio con una cultura altrettanto diversa, ovvero la Spagna. Quindi vi lascio immaginare che bel mix!

Cos’è il “The wedding Tips”

E’ nuova pagina Instagram (@theweddingtips) che ho creato in cui mi rivolgo alle coppie italiane e straniere dando loro consigli mirati sull’organizzazione matrimonio. Su questa pagina, una volta a settimana tramite diretta e sul mio sito internet michellecarpente.com, sarà possibile prendere un video-caffè con me su prenotazione. In entrambe le situazioni dedicherò il mio tempo a tutti i clienti che hanno necessità di avere risposte alle loro domande, o semplicemente consigli sull'organizzazione del loro matrimonio o su problemi logistici, il tutto davanti ad un buon caffè. Un modo ‘più smart’ di occuparsi del matrimonio.

Quali sono i suoi nuovi progetti come attrice?

In realtà da poco ho ripreso a fare provini come attrice a causa dell’interruzione della quarantena ma sto lavorando ad un format tv.