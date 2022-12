Meghan Markle, l’inchino a Elisabetta II nella docuserie Netflix fa discutere

Il momento più discusso del documentario sul principe Harry e Meghan Markle è la scena dove l'attrice mima l'inchino fatto alla Regina Elisabetta II

I Duchi di Sussex non smettono di essere sotto i riflettori. In un breve video tratto dal documentario di Netflix, dove il principe Harry e sua moglie Meghan Markle parlano di alcuni apsetti della loro vita privata legata alla corona britannica, c'è una scena che sta continuando a infiammare numerose discussioni.

Precisamente nel secondo episodio Harry e Markle sono intervistati insieme e stanno parlando del giorno in cui lei fu presentata per la prima volta alla regina Elisabetta II. L'attrice descrive che tutto accadde quasi per per caso, e che la sua poca dimestichezza con i rituali legati alla monarchia la mise in grossa difficoltà e imbarazzo.

This is just nasty and unbecoming. Meghan looks like a school bully. pic.twitter.com/4O11NqyZnU — Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) December 8, 2022

Ma, il momento che ha attirato più attenzioni è quando Meghan Markle mima il profondo inchino che fece, esagerandolo con apparente sarcasmo: in molti hanno rilevato nel modo in cui ha raccontato l’episodio un atteggiamento di derisione e scherno rispetto alla famiglia reale e alla Regina, cosa che ha provocato molti commenti indignati e perentori dei simpatizzanti della monarchia britannica. Altri invece hanno interpretato il racconto come un sincero tentativo di Markle di ridere delle proprie inadeguatezze rispetto al protocollo reale.