Melegatti, dopo il panettone ed il pandoro nuove torte e per Pasqua l'uovo

Accantonate le festività natalizie, Melegatti pensa alle prossime ricorrenze. E da quest’anno l’assortimento dell’azienda dolciaria veronese si amplia ulteriormente per accogliere tante gustose torte con cui festeggiare le feste che anticipano la Pasqua. A partire dal Dolce Cuore, la torta ideale per San Valentino, Un fiore per te con cui festeggiare la giornata della mamma o il Bacio al Caffè Borbone ideale, ad esempio, per la festa del papà. Tante specialità per tutti ma anche due gustose novità dedicate ai bambini, Orsetto Goloso e Tenero Pulcino che, grazie ai pennarelli Carioca presenti nella confezione, invitano i piccoli a disegnare, colorare e a sviluppare creatività.

Per Pasqua 2021 accanto alla tradizionale Colomba Melegatti nasce la nuova Colomba al Caffè Borbone, la soffice colomba impastata e farcita con il noto caffè partenopeo. Prosegue anche nella ricorrenza pasquale la volontà di Melegatti di promuovere le eccellenze produttive italiane già emersa a Natale con il Concorso dedicato ai consumatori e con la collaborazione con una storica impresa produttrice di sambuca. La singolarità di questa Pasqua è segnata anche dal ritorno delle Uova di cioccolato Melegatti, un finissimo cioccolato al latte che contengono come sorpresa due diffusi giochi Mattel, le carte Uno e Pictionary.

Le numerose novità di prodotto consentono a Melegatti di presidiare ogni giornata di festa, durante tutto l’anno, senza trascurare la sua antica vocazione di messaggero di dolcezze nelle consuete ricorrenze pasquali e natalizie. Tanta innovazione dunque ma anche forti tradizioni contraddistinguono Melegatti che da 127 anni rende più dolce la vita agli italiani grazie al celebre lievito madre, all’antica arte pasticcera e alle sconfinata passione dei suoi uomini e delle sue donne.