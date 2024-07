Melissa Satta, la foto con il compagno Carlo Beretta e il figlio Maddox scatena la polemica sui social

Melissa Satta pubblica le foto della vacanza in Sardegna con il figlio Maddox e il nuovo compagno Carlo Beretta ma sui social piovono i commenti negativi

Ha fatto molto discutere la vacanza romantica trascorsa da Melissa Satta insieme al nuovo compagno Carlo Gussalli Beretta, nipote del fondatore della celebre fabbrica di armi. La coppia si trova in Sardegna insieme al figlio di lei, Maddox, nato durante la relazione con l'ex calciatore Kevin-Prince Boateng. Il tutto è stato ben documentato da una serie di foto pubblicate sui social ma la reazione degli utenti è stata soprattutto di disappunto.

"A me sta coppia fa ridere, - si legge su Instagram - pensare come si sono rifidanzati entrambi dopo qualche giorno dalle loro precedenti relazioni, boh tutto molto strano". "Da Berrettini a Beretta, - scrive un altro utente - da uno ricco a uno straricco grazie all'azienda di armi...valori zero, arrivista e basta". Non mancano poi le critiche a Melissa Satta per aver coinvolto il figlio nella relazione: "Sempre le solite foto di amori estivi e frasi come 'happyness' che durano una manciata di mesi! Un pensiero di poco 'happyness' va al figlio che vede gli amici di mamma che cambiano periodicamente. Happyness è ben altro".