Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta estate d'amore al Forte. Le foto

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta paparazzati in spiaggia a Forte dei Marmi.

La showgirl e l’imprenditore - figlio di Pietro Gussalli Beretta e nipote di Bartolomeo Beretta, fondatore della nota fabbrica di armi Beretta - tra baci e coccole nella loro vacanza d’amore.

"In Versilia, nella casa della famiglia Beretta, Melissa non va più di nascosto, ma in qualità di compagna di Carlo e assieme a Maddox , con la benedizione dei genitori di lui", scrive il magazine Mondadori.

"La coppia si sente sempre più solida e guarda con fiducia anche al dopo vacanze", le parole di Chi.