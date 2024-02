Melissa Satta minaccia querele: "Bollata come sex addicted, una vergogna"

Melissa Satta in un lungo post su Instagram promette querele ai media che l'hanno descritta come "sex addicted" dopo la fine della relazione con Berrettini

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, oggi finita, in diverse occasioni è stata un problema per la showgirl, spesso accusata di essere la causa degli infortuni del compagno tennista a causa del troppo sesso. Melissa Satta tramite un post su Instagram si ribella all'etichetta di "sex addicted" minaccia querele contro siti e giornali che l'hanno descritta come una donna dalla sessualità malata. "Sono decisa ad andare fino in fondo... credo che questa non sia una battaglia personale ma una conquista di civiltà. - scrive sul social network - La violenza psicologica è grave quanto quella fisica".

"Ed eccomi qua, ancora una volta costretta ad assumere la mia autodifesa dinnanzi al tribunale dell’inquisizione mediatica, senza aver commesso nessun 'crimine', né alcun comportamento connotato da riprovevolezza morale", apre così Melissa Satta la sua lettera aperta su Instagram. La definizione di "sex addicted", utilizza a dire il vero soprattutto da testate straniere, "mi lacera profondamente", dice l'ex velina che poi sottolinea come questa descrizione non si cura "minimamente delle sofferenze causatemi come madre, prima che come donna e come persona".

"Per un anno ho preso secchiate di m...a per la mia relazione appena conclusa. - racconta così la sua relazione con Berrettini - E' stato un anno pesantissimo, difficilissimo. Adesso che è giunta al termine ancora una volta devo subire queste cose. E io lo trovo inaccettabile. Ora prenderò provvedimenti seri con i miei avvocati".

"Essendo un personaggio pubblico ho sempre accettato il gossip, ho sempre accettato i paparazzi, ho sempre accettato gli articoli purché siano fatti con un buon senso, siano veritieri, riportino dichiarazioni veramente fatte", aggiunge la showgirl. La preoccupazione è ciò che possa leggere online il figlio Maddox di 10 anni avuro con Kevin Prince Boateng.