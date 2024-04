Meloni e Giambuno di nuovo insieme: il pranzo in famiglia a Pasqua. FOTO

Meloni e Giambuno di nuovo insieme: il pranzo in famiglia a Pasqua dalla sorella Arianna. FOTO

Pasqua in famiglia per la premier Giorgia Meloni, che ha aperto le porte di casa al suo ex compagno Andrea Giambruno, nonchè papà della piccola Ginevra. È il settimanale “Chi” a pubblicare le immagini della famiglia al completo che si è riunita lo scorso 31 marzo a casa di Arianna Meloni, sorella della leader di Fratelli d’Italia e responsabile del partito di via della Scrofa. “Ha invitato tutti nella sua casa in mezzo al verde, in zona Eur. L’organizzazione del pranzo di Pasqua è infatti toccata a lei, che vive in questo appartamento con il compagno, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e le loro due figlie adolescenti Rachele e Vittoria. Proprio Lollobrigida ha avuto il compito di accogliere gli ospiti al cancello. Per prima è arrivata, sul presto, Anna Paratore, madre di Giorgia e Arianna”, spiega il settimanale diretto da Massimo Borgnis.

“Andrea Giambruno è arrivato invece da solo, con un giubbottino di pelle nera. In seguito alla separazione, il giornalista e la premier si incontrano spesso, ma solo per il bene della figlia, che ha sette anni ed è legatissima a entrambi”, aggiunge “Chi” prima di fornire anche dettagli sul pranzo “con antipasto di fave, pecorino, salame corallina, coratella e ciambella al formaggio per cominciare. Poi: raviolini al ragù rosso, costolette di abbacchio e l’immancabile colomba come dolce. Sparse in tavola uova sode augurali e frittate di asparagi selvatici. Infine, uova di cioccolata di tutti i tipi portate da Giorgia soprattutto per le ragazze”.