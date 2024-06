Costa Smeralda, si alza il sipario sulla stagione 2024 del Meraviglioso

Costa Smeralda, il primo giugno si alza il sipario sulla stagione 2024 del Meraviglioso a Porto Cervo

Prende il via con il soft opening di sabato 1°giugno a Porto Cervo, nel cuore della Promenade Du Port, la stagione 2024 del Meraviglioso - Italian Singing Restaurant. L’esclusiva venue tornerà ad animare le serate dell’estate smeraldina all’insegna di una ormai collaudata formula che unisce musicalità, divertimento e le migliori bollicine in abbinamento a un’accurata proposta food. Al menu ispirato ai sapori mediterranei e alla cucina italiana, disponibile al ristorante in Promenade da venerdì 14 giugno, si aggiungerà l’inedito format Pizza & Bollicine, prerogativa esclusiva della terrazza del Meraviglioso a partire da venerdì 28 giugno.

Meraviglioso - Italian Singing Restaurant nasce nel 2022 dalla visione di Andrea Baccuini e Giacomo Sonzini, già ideatori del Super G di Courmayeur, format di successo che prende vita durante la stagione invernale sulle piste da sci della rinomata località valdostana. I due imprenditori milanesi hanno trasferito a due passi dalle spiagge bianche della Gallura il loro modello di “eat-ertainment”, neologismo che unisce i termini eating ed entertainment, a rappresentare il connubio perfetto tra enogastronomia e intrattenimento. Meraviglioso fonde le dinamiche della musica dal vivo con un’offerta ristorativa di assoluta qualità, offrendo una vera e propria experience in grado di stimolare tutti i sensi, garantendo un momento di autentica leggerezza e felicità. ll fine ultimo dell’ambizioso progetto, sostenuto dalla management company 5 Club, rimane quello di ricreare, nel distretto della Promenade du Port di Porto Cervo, la destinazione ideale in cui vivere momenti di convivialità, divertimento e spensieratezza, ridefinendo i canoni dell’ospitalità italiana e diventando un punto di riferimento globale nel settore del “premium affordable luxury”.





“Meraviglioso - Italian Singing Restaurant è un progetto studiato in ogni dettaglio” afferma Andrea Baccuini “per far vivere un’estate all’insegna dell’italianità e del divertimento, regalando momenti di canto collettivo. Dopo il grande successo ottenuto nelle prime due stagioni, siamo entusiasti di portare avanti questo straordinario format che incarna la nostra Formula della Felicità: Musica, Amicizia e Bollicine”, lo sparkling paring con la pizza gourmet è un trend inarrestabile, specialmente all’estero. In Italia, abbiamo la fortuna di esprimere il meglio in campo enogastronomico e la colonna sonora per poterlo valorizzare”

L’obiettivo del Meraviglioso è quello di celebrare il valore della condivisione, affiancando una proposta food interamente italiana alla musica dal vivo. Il risultato è un’esperienza unica che si declina nelle tre anime della location: Promenade Restaurant, Terrazza Pizza & Bollicine e Karaoke Room.

In Promenade ci si può accomodare per l’Après-beach (dalle ore 18:00), durante il quale degustare un’accurata selezione di bollicine italiane, ma anche le migliori etichette di champagne, un’ampia scelta di cocktail, con rivisitazioni originali ispirate ai profumi intensi mediterranei, e una selezionata food experience il tutto accompagnato da un irresistibile sottofondo musicale. A seguire, l’Italian Singing dinner (dalle ore 20:00): intrattenimento live, bollicine, fine dining con proposte “to share” a cura dello F&B Chef Director del Meraviglioso Soriano Meloni.

Ritorna anche quest’anno Champagne à Porter (dalle ore 12:00), la vetrina dove poter degustare al calice le più iconiche e apprezzate bollicine del Gruppo Moët Hennessy in bicchieri customizzati - anche collezionabili - passeggiando lungo la Promenade.

Salendo sulla Terrazza Priceless powered by Mastercard del Meraviglioso, da venerdì 28 giugno sarà possibile scoprire il nuovo format Pizza & Bollicine (dalle ore 19:00), nato in collaborazione con Ferrari Trento e Denis, punto di riferimento a Milano con le sue due pizzerie “Denis Pizza” a Moscova e Porta Venezia. Il pubblico potrà gustare le migliori bollicine di Ferrari Trento, Metodo Classico frutto della passione e della tradizione del Gruppo Lunelli e massima espressione della viticultura sostenibile di montagna, godendo di una vista mozzafiato sulla baia di Porto Cervo accompagnata dalle note della migliore musica italiana. Questi vini, espressione sublime del Trentino, celebrano la grandezza di una cantina storica e di un territorio che ha saputo regalare al mondo alcune tra le migliori etichette di Metodo Classico.

L’inedito menù della terrazza propone le creazioni di Denis Lovatel, chef capace di infondere nel piatto più amato dagli italiani l'essenza del territorio sardo che con le sue eccellenze autentiche, ricche di profumi e tradizioni sposa perfettamente la filosofia di Denis.

Il pluripremiato pizzaiolo bellunese realizza le sue pizze partendo da un impasto unico - croccante e leggero, a basso apporto calorico - rendendo ogni morso un viaggio sensoriale attraverso sapori genuini, esaltati dall'inconfondibile tocco personale dello chef, che saprà soddisfare i palati più esigenti della Costa Smeralda.

Esclusività e intrattenimento raggiungono il massimo livello nella Karaoke Room powered by Ploom (dalle 18:00), che a partire da venerdì 14 giugno offrirà agli ospiti un luogo privato e predisposto per cantare a squarciagola divertendosi in un ambiente divertente ed esclusivo.

Il Meraviglioso è molto più di un ristorante: è pura gioia di vivere, cantare insieme e voglia di condivisione. Ogni dettaglio dell’offerta è studiato per rendere i piaceri della vita ancora più intensi, a partire dalle sorprese musicali interpretate dalle voci dei migliori performer, primi ambasciatori delle emozioni e dello stile di vita italiano. I momenti trascorsi al Meraviglioso sono accompagnati dai brani più iconici della canzone italiana e dalle esibizioni musicali di talentuosi live performer. Tra questi, nomi del calibro di Lorenzo Zambianchi e Cesare Bertolucci in Terrazza e il Meraviglioso Italian Live Band in Promenade.

Sono undici i Partner di Meraviglioso - Italian Singing Restaurant - che firmano prodotti e aree dedicate e contribuiscono alla creazione di progetti di valore per l’intera offerta della venue. Si tratta di Mastercard, Ploom, Ferrari Trento DOC, Gruppo Moët Hennessy, Ford, Bacardi, The Organics by Redbull, S.Pellegrino, Julius Meinl, Consorzio Grana Padano e MC2 Saint Barth.