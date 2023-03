MiC, Giannini festeggia la sua stella a Hollywood con Sangiuliano e Sgarbi

Giancarlo Giannini festeggia la stella sulla "Walk of Fame" di Hollywood presso il ministero della Cultura con Sangiuliano e Sgarbi

Tutti gli onori del caso. Se fosse stato un film, forse, si sarebbe intitolato in questo modo. Invece, il riconoscimento della stella sulla Walk of Fame di Hollywood che la Camera di Commercio di Los Angeles, promossa da Filming Italy Los Angeles, ha conferito a Giancarlo Giannini per la categoria Motion Pictures, è una gioiosa realtà per tutta l'Italia e il Ministero della Cultura ha voluto celebrare, scorso 22 marzo, il nostro grande attore con una cerimonia in suo onore presso la sede di Piazza del Collegio Romano a Roma.

Un ringraziamento speciale al MiC Ministero della Cultura e alla Direzione Generale Cinema che ha sostenuto questa importantissima iniziativa che oggi viene celebrata anche in Italia. Alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano, del Sottosegretario Vittorio Sgarbi e del Sottosegretario Gianmarco Mazzi, (il sottosegretario Lucia Borgonzoni a cui vanno i miei ringraziamenti per la sua presenza alla consegna ufficiale della stella a Los Angeles) si è svolta la cerimonia nella suggestiva Sala della Crociera del ministero dove sono intervenuti anche i rappresentanti del mondo del Cinema e della Cultura.

Padrone di casa al MiC, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha presentato Giancarlo Giannini come “un attore 'rinascimentale', nel senso che riesce a esprimere una italianità piena al di là di stereotipi e pregiudizi: rappresenta il meglio dell'Italia nel mondo. E sono convinto - ha continuato il ministro - che questa stella non segni la fine di una carriera ma un suo nuovo inizio: continuerà a regalarci altri bellissimi film e io lo invito a festeggiare qui i suoi 90 anni e anche i 100”, ha commentato il ministro ad un auto ironico Giancarlo Giannini che aveva dichiarato in apertura "I premi alla carriera mi allungano la vita".

A fianco del ministro, Vittorio Sgarbi Sottosegretario alla Cultura e promotore dell'iniziativa. Sua, infatti, l’idea di celebrare Giancarlo Giannini (che compirà 81 anni il prossimo agosto). Per Vittorio Sgarbi: “Giannini è uno degli attori più straordinari del panorama cinematografico internazionale e gli vogliamo tributare il giusto riconoscimento perché i grandi artisti vanno celebrati in vita.”

Filming Italy - Los Angeles, che ho l’onore di dirigere, è stato promotore della stella che è stata dedicata al nostro grande Giancarlo Giannini sulla Walk of Fame di Hollywood. Da anni il Filming Italy collabora con la Hollywood Chamber of Commerce che dal 1953 promuove e sostiene la Walk Of Fame, la famosa strada dedicata al cinema, nata per mantenerne la gloria. Già nel 2018, infatti, il Filming Italy era riuscito ad ottenere questo riconoscimento anche per la straordinaria Gina Lollobrigida.