Migranti, 500 in pericolo nella Sar di Malta. Verso il vertice a Palazzo Chigi

Migranti, su un barcone nella zona Sar di Malta ci sono 500 persone in pericolo. Alarm Phone: "Salvateli adesso"

L'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone è ancora in mare ed è in pericolo nel Mediterraneo centrale. Esattamente il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano.

Il recupero è pero', reso difficile dalle condizioni meteorologiche: con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notta a 'ombreggiare' l'imbarcazione, proteggendola dalle onde alte, sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Msf.

Nel frattempo, è in programma per oggi pomeriggio alle 18 a Palazzo Chigi un vertice del Governo per fare il punto sulla situazione migranti che investe l’Italia. All’incontro prenderanno parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al ministro della Difesa Guido Crosetto.