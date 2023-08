Monica Setta compie gli anni: la festa in masseria a Monopoli in Puglia- FOTO

Monica Setta festeggia il compleanno in masseria a Monopoli (Bari)

Monica Setta compie gli anni, dalle rose colombiane al gazpacho di datterino rosso: la festa esclusiva in masseria

Centinaia di rose colombiane rosso porpora, candelieri dorati su tovaglie di lino candido, sottopiatti d'argento e fontane di fuochi d'artificio ieri sera al Melograno di Monopoli nel cuore della Puglia per il compleanno della conduttrice Rai Monica Setta che ha chiamato a raccolta 80 amici cari in una cornice naturalisticamente unica: l'alto Salento e il mare di Capitolo.

Le rose colombiane rosso porpora ornano i tavoli del Melograno di Monopoli



La torta di compleanno preparata per Monica Setta



Aperitivo sotto la pioggia e poi cena place' nella grande sala bianca - volte affrescate e camini accesi con decine di candele- abbellita dalle decorazioni del mitico Michele Zaurino.

Monica Setta festeggia il compleanno al Melograno di Monopoli (Bari)



Lo chef Cosimo Amico ha preparato per gli ospiti della conduttrice di uno mattina in famiglia, di Generazione Z e Donne al bivio, gazpacho di datterino rosso con insalata di triglia grigliata e cipolla rossa in agrodolce, risotto allo scorfano con cedro candito e pesto di salicornia, cannoli di pasta al ragù di borragine, ombrina cotta nella foglia di fico con battuto alla menta, il tutto innaffiato da rosati del Salento doc.