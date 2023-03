Nardella, il placcaggio dell'attivista: i migliori meme sul sindaco di Firenze

Dario Nardella dopo il placcaggio all'attivista diventa la star dei meme in rete

In rete il sindaco di Firenze Dario Nardella ormai è considerato una star, dopo aver placcato un ragazzo di Ultima Generazione che stava spruzzando della vernice su Palazzo Vecchio, in piazza della signoria Firenze. Grazie a una serie di pose plastiche concesse ai fotografi, le immagini sono diventate i meme più iconici della aettimana in rete.

