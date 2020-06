Riaperture 3 giugno, desideri del post-lockdown: cinema e stare con gli amici

Oltre 8 italiani su 10 preferiscono gli amici ai parenti, rispetto alle nuove libertà previste per il 3 giugno. É quanto emerso dall'analisi condotta da mUp research e Norstat per Facile.it, riportata da Wall Street Italia, che ha svelato le risposte degli italiani alla domanda cosa vorresti fare come prima cosa nel post-lockdown.

Con la riapertura delle regioni prevista per il 3 giugno, solo il 39,8% degli intervistati ha dichiarato di voler andare a trovare i parenti lontani e ancora meno, l’11,1% di ricongiungersi con il proprio partner. Un buon 16,4% ha invece dichiarato di voler riabbracciare i propri colleghi di lavoro e il 12,9% ha espresso il desiderio di tornare in ufficio.

Il luogo "proibito" del post-lockdown

Rispetto al luogo "proibito" dove tornare dopo la quarantena, il 29,7% degli intervistati ha riposto nel cinema una nuova preferenza, al di fuori dei già frequentabili parrucchieri, estetisti e ristoranti.

Cresce tra gli italiani la voglia di spettacoli live: il 14,7% vorrebbe partecipare a concerti, c'è chi invece preferisce il teatro (10,1%), chi lo stadio (7,5%) e chi non vede l'ora di tornare in discoteca (4,2%).

Come riportato da Wall Street Italia, solo il 19% dei partecipanti al sondaggio ha segnalato di voler tornare a frequentare i luoghi di culto, mentre il 16,2% vorrebbe tanto tornare a visitare una mostra. Circa il 15% ha nostalgia di palestra e piscina, oltre il 20% vuole invece tornare a viaggiare in luoghi lontani, anche all'estero.