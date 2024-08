Nunzia De Girolamo incanta in bikini: fisico scultoreo a quasi 50 anni - FOTO

Nunzia De Girolamo durante una pausa da Estate in Diretta si è mostrata in forma smagliante in piscina

E' stata un'estate di lavoro per Nunzia De Girolamo, che affiancata da Gianluca Semprini fa compagnia a milioni di italiani con Estate in Diretta. Nonostante questo la conduttrice è riuscita a ritagliarsi due giorni liberi per regalarsi un bagno in piscina. Nunzia De Girolamo alla soglia dei 50 anni si è presentata in forma smagliante con un costume nero che ne sottolinea il fisico tonico. La foto è stata pubblicata da pianolaureescientifiche.it.

A breve Alberto Matano riprenderà il suo posto a La Vita in Diretta ma ad aspettare Nunzia De Girolamo c'è il nuovo programma Ciao Maschio in seconda serata. A luglio la conduttrice si è presa un bello spavento dopo che la rede della Rai in via Tuelada a Roma è stata evacuata per un vasto incendio in zona Monte Mario.