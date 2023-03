Oscar 2023, Halle Berry sfila ma il vestito si alza: si vede tutto. LE FOTO

Oscar 2023, Halle Barry sfila sul "red carpet" e per sbaglio mostra tutto quello che c'è sotto il vestito

Halle Barry come altri volti noti del mondo del cinema ha sfilato sul red carpet degli Oscar 2023, anche in realtà dal rosso si è passato al color champagne. L'attrice è da sempre un'icona di bellezza ma oggi è considerata anche una delle promotrici della body positivity. In molti l'hanno applaudita per avere mostrato il cosiddetto "bra bulge", ovvero il piccolo rotolino che si forma tra il braccio e il seno.

L'abito scelto da Halle Barry, realizzato in seta bianca, aveva un profondo spacco che metteva in mostra le gambe dell'attrice 56enne ma putroppo per lei anche qualcos'altro. La vincitrice dell'Oscar per Monster's Ball scherza con i fotografi, spostando con un piccolo di malizia i lembi dell'abito. Nello svolazzamento però uno scatto non solo è riuscito a immortalarne gli slip ma permette anche di spaziare con la fantasia su cosa nascondano. "Ho creato un po’ di trambusto, ma solo per una frazione di secondo", ha poi scritto l'attrice su Instagram.