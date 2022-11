Panettone Street Art per Natale 2022: dalla Sicilia arrivano "Le tre grazie"

Panettoni Bonfissuto, un Natale con la... street art (e la novità senza lattosio con olio)

In occasione del prossimo Natale 2022, Bonfissuto, pasticceria artigianale siciliana di Canicattì, presenta le sue ultime due creazioni: il panettone all’olio di oliva e il panettone Street Art “Le tre Grazie”.

ll primo è un dolce da forno tradizionale, a lievitazione naturale, che racchiude tutto il gusto autentico della Sicilia: olio extravergine di oliva delle terre siciliane, limoni di Sicilia, ricoperto di semi vari, totalmente privo di lattosio (prezzo euro 25,90).

Il secondo, la novità artistica della stagione, come fil rouge delle scorse edizioni, si connota per il packaging realizzato dallo Street Artist Mart Signed, artista impegnato nella lotta ambientale e nella politica internazionale.Le Tre Grazie rappresentano le figlie del dio Zeus e della ninfa Eurinome: Aglaia (splendente), Eufrosine (gioia e letizia) e Talia (portatrice di fiori). Erano considerate le dee della gioia, del fascino e della bellezza, che dispensavano, nelle grandi occasioni, felicità e amicizia tra dei e mortali. L’opera, una tecnica mista con spray, stencil e vernice su carta telata, avvolge un dolce da forno a lievitazione naturale con un impasto al gianduia, gocce di cioccolato fondente e crema allo zabaione e marsala (prezzo euro 35,90).

La pasticceria Bonfissuto

La pasticceria Bonfissuto nasce in Provincia di Agrigento, per la precisione a Canicattì, da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale della Pasticceria Bonfissuto ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico.Le loro ricette si traducono in un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.