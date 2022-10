Paola Saulino alla fidanzata di Jorginho: "Le corna fanno male alla salute"

Paola Saulino pubblica via social la discussione con la fidanzata di Jorginho: "Le corna fanno male alla salute"

La star di OnlyFans Paola Saulino torna alla ribalta del gossip, proprio a poche ore dall'inizio della partita Milan-Chelsea, di questa sera 11 ottobre, dov'è impegnato il centrocampista della squadra londinese, nonché nazionale italiano campione d'Europa, Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come: Jorginho.





Il magazine lifestyle di AM Network ha pubblicato una discussione dai toni accesi tra l'influencer partenopea Paola Saulino e l'attuale fidanzata di Jorginho, la cauntatrice di origini irlandesi Catherine Harding, dove la star napoletana di OnlyFans pubblica un esplicito messaggio a caratteri cubitali: "Le corna fanno male alla salute".

Questo messaggio è stato interpretato da mowmag.com, che ne ha pubblicato lo snapshot della storia su Instagram, come la conferma della relazione che Paola Saulino ha dichiarato di aver avuto con un famoso calciatore della Premier League.

L'influencer Paola Saulino, senza fare nomi, proprio l'estate passata aveva dichiarato e svelato alcuni particolari piccanti nei confronti di un giocatore del Chelsea: "Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva 'un'altra per favore', e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un'ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio".