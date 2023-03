Paola Turci e Francesca Pascale, il ricordo del loro primo incontro

Francesca Pascale e Paola Turci, il racconto del primo incontro e l'inizio del loro amore

Una storia di amore e di donne, quella raccontata lo scorso 8 marzoda Paola Turci ad Alessandro Cattelan su Rai 2, durante la puntata di "Stasera c'è Cattelan". La nota cantante romana, convolata a nozze con Francesca Pascale il 2 luglio 2022, si è confessata a 360 gradi dopo aver intonato un pezzo del successo "Questione di sguardi". Proprio uno sguardo, ha ricordato la Turci, è stato fatale per innamorarsi dell'ex compagna di Silvio Berlusconi: "Dove ci siamo conosciute? Ad un mio concerto, però devo confessare una cosa… oddio mi sembra di stare a Belve. Che poi Francesca (Fagnani, ndr) suo malgrado ha fatto da gancetto. Perché ha intervistato, attraverso il Fatto Quotidiano, Francesca Pascale. Io lessi quell’intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar, anche se seguo dibattiti, foto. Quando ho letto l’intervista, c’era la fotografia e ho detto: ‘Ah, intelligente e carina‘".

Paola Turci e Francesca Pascale, galeotta fu l'intervista. Poi il concerto

"E poi vengo a sapere che sarebbe venuta a Torino al mio concerto – ha continuato a raccontare Turci -. Mentre cantavo l’ho vista ed è andata via la corrente. Primo concerto del tour teatrale, prima canzone, con questa persona nel pubblico e salta tutto. Io adesso dicevo: non posso fare una figura di mer*a, in 5 minuti ho fatto un concertino senza audio e poi ho ricominciato. Forse l’ho anche colpita così“. “E poi dall’incontro, chi è che ha messaggiato di più?”, ha chiesto il conduttore. “Diciamo che è avvenuto tutto immediatamente, non c’era qualcuno che tenesse un filo. È stato reciproco”. “Riguardo alle foto pubblicate sui social del nostro matrimonio, non le avremmo mai messe. Poi voglio dire… matrimonio? Per il nostro caso purtroppo non si può dire matrimonio, ma ‘unione civile’, dai“, ha detto arrabbiata. Infine ha concluso: “Comunque noi non avevamo assolutamente pensato a una cosa pubblica, dei giornalisti sono venuti a saperlo e quindi la notizia e le foto sono girate. È stata una cerimonia intima, 25 persone, alla cena forse un po’ di più. Ho cantato una canzone, gli ospiti l’hanno pubblicata. Quindi mi sono ritrovata io che canto per lei, praticamente è come star al bagno, ti chiudi, fai le tue cose ma c’è qualcuno che ti guarda".