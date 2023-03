Papa Francesco vestito alla moda. Colpo dell’intelligenza artificiale

"Pensavo che il piumino del papa fosse vero e non ci ho pensato due volte. Non vedo come potrò sopravvivere al futuro della tecnologia"



I social puntano ora sui cappotti di lusso di Papa Francesco. Ma di vero c’è ben poco, come per l'arresto di Trump. O meglio: non c’è proprio nulla. Le immagini del Pontefice avvolto da un lungo giaccone invernale non sono altro che una creazione di Midjourney, un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale. Come in tutti i casi precedenti, anche le immagini di Papa Francesco hanno tratto in inganno molti utenti di Twitter, che le hanno scambiate per vere. Lo riporta oggi il sito www.open.online.

"Pensavo che il piumino del papa fosse vero e non ci ho pensato due volte. Non vedo come potrò sopravvivere al futuro della tecnologia", scherza la modella americana Chrissy Teigen su Twitter. Le immagini della "sfilata" del Pontefice per le vie di Roma sono diverse.

Alcune ritraggono addirittura Papa Francesco con un paio di Air Max, rigorosamente bianche. E, sulla scia della viralità, le foto sono finite dritte nelle mani delle pagine di meme – sia italiane che internazionali – che hanno subito ironizzato sul nuovo look del Pontefice.