Pietrangeli: "Licia Colò? Pensavo fosse per sempre. Viagra? L'ho usato spesso"

Nicola Pietrangeli racconta: "Con Licia Colò pensavo fosse per sempre. Il viagra? L'ho usato spesso"

Tra una manciata di mesi Nicola Pietrangeli compie 90 anni e in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, il campione di tennis racconta la sua vita tra sport e grandi amori. È stato il n°3 del mondo singolare nel 1959 e 1960, ha scritto pagine di sport che lo portano a essere ancora celebrato nei Master 100 ATP.

Negli affari di cuore Nicola Pietrangeli a Repubblica racconta: "Se devo essere sincero, arrivato a quasi 90 anni, credo che un amore di quelli 'Oddio! Se mi lascia, mi butto giù dal ponte' non l’ho mai provato. Non so se dipende dal mio temperamento, o dalle circostanze. D’altra parte, si sa, nel tennis, l’autocontrollo è tutto, e saper rovesciare le situazioni sfavorevoli quando ogni cosa sembra perduta, è spesso la chiave per vincere. Detto questo, ho amato tanto e in qualche caso – pochi – moltissimo. Ho avuto solo quattro donne davvero importanti: Susanna, Lorenza, Licia e Paola. E tutte e quattro mi hanno lasciato".

Nicola Pietrangeli, l'amore con Licia Colò pensava che...

Sempre a Repubblica Nicola Pietrangeli ricorda la fine della storia d'amore con Licia Colò: "Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore. Mi dicevano tutti all’epoca ‘Ma dai che ci vuole? In 20 minuti sei a Palocco. Tra noi c’erano quasi 30 anni di differenza di età. Sarà stato questo. In realtà all’inizio ho pensato avesse un altro. Ma lei ha sempre negato. Le corna invece, me le hanno messe eccome mia moglie Susanna e poi Lorenza".