Re Carlo e Camilla in Francia da Macron, al via la visita di Stato

Carlo III e Camilla in Francia da Macron, via libera alla visita

Carlo III e Camilla sono atterrati in Francia alle 14.09 per la loro prima visita di Stato da monarchi, nel segno del fasto e della solennità, con l'obiettivo di rilanciare la storia amicizia franco-britannica dopo le tensioni sulla Brexit, la pesca e l'immigrazione. Una visita ufficiale di tre giorni già programmata sei mesi fa ma rimandata a causa delle imponenti manifestazioni sulla riforma delle pensioni.

La cerimonia ufficiale per la prima visita di Stato in Francia di re Carlo III e Camilla è scandita al secondo da un rigido protocollo e da un programma stabilito nei minimi dettagli.Alle 15:00, il presidente francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte hanno accolto la coppia reale britannica all'Arco di Trionfo per la tradizionale cerimonia di riaccensione della fiamma sulla tomba del Milite Ignoto.

Parigi è visibilmente in festa per l'arrivo della coppia reale britannica nella Ville Lumiere. Mentre il corteo, con la vettura reale in testa, si avvicina all'Arco del Trionfo, nella centralissima place dell'Etoile, la folla si accalca dietro le transenne posizionate sugli Champes Elise'e.

A causa della visita e dei cortei previsti dal protocollo, Parigi dovrà fare i conti con vari problemi di traffico. La Prefettura di Polizia di Parigi, questa mattina, ha infatti rammentato che, in quest'occasione, è stato stabilito un 'perimetro di sicurezza', chiuso alla circolazione dei mezzi, attorno l'area che si estende dall'Avenue des Champs-Elysees alla Place de l'Etoile, che include anche il celebre museo del Grand Palais.